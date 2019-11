No Cruzeiro, Thiago Neves reforça vontade de jogar no Corinthians

Com contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020, o meia Thiago Neves voltou a dizer que tem vontade de jogar no Corinthians. O jogador e o clube alvinegro negociaram no início desta temporada, mas não houve acerto.

Thiago Neves disse que "por pouco" não defendeu o Corinthians neste ano. Ele permaneceu no Cruzeiro e agora pretende ajudar a equipe mineira na luta contra o rebaixamento - está apenas com um ponto a mais do que o Fluminense, primeiro time do Z-4.

"Como eu já falei há um tempo, vontade de jogar no Corinthians eu tenho, tenho vontade de jogar nos maiores e melhores. Não posso falar mais agora, porque nossa situação no Cruzeiro é complicada, queremos tirar o clube dessa situação. Vontade de jogar no Corinthians todos têm. Bateu na trave, foi por pouco que não aconteceu nesse ano. Não vou mentir, tenho o desejo de jogar no Corinthians, sim", disse Thiago Neves, em entrevista ao canal Fox Sports.

Para a próxima janela de transferencias, entre o fim deste ano e o início de 2020, Thiago Neves disse que ainda não recebeu propostas. Seu contrato com o Cruzeiro vai até o fim da temporada que vem, com possibilidade de renovação até o fim de 2021.

"Não tem nada, por enquanto. Até fui perguntar para o meu empresário se tinha chegado algo, se tinha conversado com alguém, mas até agora nada", afirmou o meia.