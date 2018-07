No DF, Vasco encara Atlético-GO para se manter no G4

O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense, às 16h10 deste sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a fim de consolidar a sua presença no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o grupo dos quatro mais bem classificados que se credencia a disputar a Série A em 2015. O técnico Joel Santana deu novo ânimo à equipe e o time carioca deve contar com grande apoio de sua torcida.

Ele não vai poder contar com o atacante Kleber, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, mas terá à disposição Pedro Ken, que cumpriu punição. Joel Santana está confiante que o Vasco obtenha nova vitória e alertou seus jogadores para o perigo que representa o adversário. "Está numa posição intermediária na tabela e quer se aproximar dos primeiros".

O treinador do time carioca estreou no clube com vitória sobre o Luverdense (2 a 0, na última terça-feira) e aposta em outro bom resultado. Joel Santana tem imprimido um novo ritmo de treinos táticos ao Vasco e já começou a colher frutos. A resposta dos atletas tem sido muito boa.

Sobre a posição do time na tabela de classificação, ele disse que gosta de pensar "jogo a jogo". "Sou a favor de realizar uma etapa de cada vez, subir um degrau por vez, e assim reconduzir o Vasco ao lugar de sempre", comentou Joel Santana.