No dia do aniversário, Reus é cortado de lista final da Alemanha

Justamente no dia em que completou 27 anos de idade, Marco Reus foi cortado nesta terça-feira da lista final de 23 convocados da Alemanha para a Eurocopa, que começa no próximo dia 10, na França. O meia-atacante do Borussia Dortmund estava com a seleção alemã na concentração da equipe nacional em Ascona, na Suíça, mas acabou sendo descartado pelo técnico Joachim Löw por causa de problemas físicos.

Desta forma, Reus se juntou a Sebastian Rudy, do Hoffenheim, e Julian Brandt e Karim Bellarabi, ambos do Bayer Leverkusen, como jogadores que foram cortados da seleção alemã por causa de lesões. O capitão Bastian Schweinsteiger, porém, acabou sendo confirmado na lista derradeira de convocados depois de ter se recuperado de uma lesão no joelho.

Ao justificar o corte de Reus, Löw ressaltou nesta terça, em entrevista coletiva, que "os médicos não puderam dar um prognóstico claro" sobre a condição do jogador para a competição continental. "Ele tem lesões e o departamento médico estava muito cético sobre a sua capacidade de passar pelas próximas semanas em um torneio tão cansativo. É uma decisão amarga para todos nós e complicada para Marco", lamentou o treinador, que via o atleta como uma peça importante da Alemanha para a Eurocopa.

Para Reus, por sinal, o corte é mais uma grande decepção a ser amargada em sua carreira, pois ele também acabou ficando fora da Copa do Mundo de 2014, por motivo de lesão, antes de o seu país faturar o tetracampeonato mundial no Brasil.

Schweinsteiger, por sua vez, ganhou aval dos médicos da seleção alemã para jogar a Eurocopa após ter sofrido uma lesão parcial no ligamento do joelho durante um treino no último dia 22 de março, quando o jogador do Manchester United contabilizou então já a sua segunda lesão de joelho no ano.

Recém-contratado pelo Bayern de Munique após sete anos no Borussia Dortmund, o defensor Mats Hummels, que sofreu uma lesão na panturrilha, foi outro incluído na lista final de convocados após também se recuperar a tempo de poder jogar o torneio continental.

Neste sábado, a Alemanha irá enfrentar a Hungria, em Gelsenkirchen, em seu último amistoso de preparação para a Eurocopa, na qual irá estrear no dia 10 de junho, contra a Ucrânia, em Lille. O confronto fechará a primeira rodada do Grupo C, que será aberto com o duelo entre Polônia e Irlanda do Norte, em Nice.

Confira a lista final de convocados da Alemanha:

Goleiros - Manuel Neuer (Bayern de Munique), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) e Marc-Andre ter Stegen (Barcelona).

Defensores - Jerome Boateng (Bayern de Munique), Emre Can (Liverpool), Jonas Hector (Colônia), Benedikt Hoewedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern de Munique), Shkodran Mustafi (Valencia) e Antonio Ruediger (Roma).

Meio-campistas - Julian Draxler (Wolfsburg), Sami Khedira (Juventus), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Leroy Sane (Schalke 04), Bastian Schweinsteiger (Manchester United), Thomas Müller (Bayern de Munique) e Julian Weigl (Borussia Dortmund).

Atacantes - Mario Götze (Bayern de Munique), Mario Gomez (Besiktas), Andre Schürrle (Wolfsburg) e Lukas Podolski (Galatasaray).