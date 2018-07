No dia dos pais, Allianz Parque homenageia goleiro Marcos

Era somente uma sessão de fotos do ex-goleiro Marcos, na última sexta-feira, no novo estádio do Palmeiras, mas o ídolo da torcida acabou surpreendido. Embaixador da Allianz Parque, Marcos ficou surpreso ao ver os filhos no telão da Arena e uma homenagem ao dia dos pais.

Emocionado, Marcos assistiu aos depoimentos de Ana Júlia, Lucca e Marcos Vinícius, incrédulo com a surpresa. “Para variar os caras armaram para mim, me pegaram na surpresa só para eu chorar”. Ao final da transmissão o arqueiro brincou. “Que traíras! Eu estava preocupado com as fotos que iriam tirar de mim”.

Marcos ainda aproveitou a ocasião para deixar um recado. "A todos os pais, um feliz Dia dos Pais com muita saúde. A gente sabe como é difícil hoje em dia criar os filhos. O mais importante é que tenhamos saúde para dar todo o suporte para que eles possam ser felizes."

Com 95% da obra concluída, o Allianz Parque está em fase de acabamento e já tem metade das cadeiras instaladas. Todos os refletores estão instalados, além dos dois telões de LED, de 103 metros quadrados cada um. O complexo contará também com 250 câmeras de monitoramento e software de reconhecimento facial, para garantir a segurança dos frequentadores além de mais de 500 antenas de Wi-Fi.