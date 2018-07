No DF, Gama e Paysandu decidem título da Copa Verde O jogo desta terça-feira pode coroar a campanha invicta do Paysandu neste primeiro semestre. Campeão do Campeonato Paraense em jogo único, o clube está há 25 jogos invicto com o técnico Dado Cavalcanti e viaja ao Distrito Federal para enfrentar o Gama, no estádio Bezerrão, às 20h30, pelo título da Copa Verde - competição realizada entre clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo. No primeiro jogo em Belém, o time venceu por 2 a 0. O campeão garante uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.