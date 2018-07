No duelo de craques, Pelé e Messi levam vantagem nos gols

Na disputa entre os maiores craques do futebol mundial no confronto Brasil e Argentina, Pelé registra melhor desempenho ao de Maradona. O Rei do Futebol, entre 1957 e 1970, disputou 10 jogos e marcou oito gols. Números bem superiores aos do craque argentino: apenas um gol em seis partidas. A Argentina, em contrapartida, leva a melhor no duelo entre Messi e Neymar. O camisa 10 do Barcelona tem quatro gols em quatro partidas - o brasileiro balançou a rede duas vezes em seis jogos.

Pelé disputou sua primeira partida com a camisa da seleção brasileira contra a Argentina. O fato ocorreu no dia 7 de julho de 1957. O time brasileiro perdeu por 2 a 1 em pleno Maracanã - o gol brasileiro foi de Pelé. Na partida de volta, em Buenos Aires, o Brasil fez 2 a 0 e conquistou a Copa Roca (o craque brasileiro marcou mais um gol).

A disputa direta entre Pelé e Maradona nunca aconteceu. O brasileiro enfrentou a Argentina pela última vez em 1970, em um amistoso (vitória por 2 a 1, com mais um gol dele). Maradona estreou no clássico depois de nove anos, na Copa América de 1979 - o craque acabou derrotado por 2 a 1. O primeiro e único gol contra o Brasil ocorreu em 1981, no empate por 1 a 1 no Mundialito do Uruguai.

O duelo direto entre Messi e Neymar ocorreu duas vezes. O argentino tem 100% de aproveitamento, marcando, inclusive, todos os seus quatro gols no confronto. Em 2011, em Doha, a Argentina fez 1 a 0. No ano seguinte, em New Jersey, a equipe argentina bateu o Brasil por 4 a 3. As únicas vitórias de Neymar ocorreram na Copa Roca, em 2011 e 2012 (2 a 0 em Belém e 2 a 1 em Goiânia).

O maior artilheiro do confronto é Pelé, com oito gols. O atacante Baldonedo, que brilhou nas décadas de 1930 e 1940, marcou sete gols, mesmo número de Leônidas da Silva. Masantonio, contemporâneo a Baldonedo e Leônidas, balançou a rede seis vezes. Dois jogadores têm cinco gols: Mendez (1945/1955) e Ronaldo, que chegou a converter três pênaltis em um mesmo jogo - em junho de 2004 (3 a 1 para o Brasil, nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006).