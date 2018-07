No duelo dos desesperados, ABC e Santa Cruz ficam no empate sem gols em Natal

No duelo dos desesperados, ninguém venceu. Curiosamente, o empate sem gols entre ABC e Santa Cruz quebrou as séries de derrotas consecutivas de ambos no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi realizado neste sábado no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 23.ª rodada. O resultado deixou o time potiguar na lanterna com 17 pontos e não tirou o rival pernambucano da 18.ª posição, com 24. Os dois continuam na zona de rebaixamento.

O ABC vinha de quatro derrotas seguidas, enquanto que o Santa Cruz tinha um retrospecto ainda pior: seis derrotas consecutivas. Por conta disso, os dois times estrearam técnicos. Itamar Schulle assumiu o lugar de Márcio Fernandes no clube de Natal e Marcelo Martelotte pegou a vaga do veterano Givanildo Oliveira na equipe do Recife.

Como se previa, o jogo foi fraco tecnicamente. Faltou aos dois times um pouco mais de capricho no último passe para a finalização. Aos 10 minutos, Fabinho apareceu livre na área, mas Julio Cesar apareceu bem para abafar o chute e evitar que as redes do Santa Cruz fossem balançadas. Lance parecido aconteceu aos 31 para o time pernambucano. Grafite ajeitou de peito para André Luís, que só parou na saída do goleiro Edson.

Na volta do intervalo, mudanças nos dois lados. O ABC entrou com o meia Daniel Cruz no lugar de Erivélton, enquanto que o zagueiro Anderson Salles, machucado, deu a sua vaga para o volante Wellington Cézar, atuando de maneira improvisada. O time de Natal pareceu mais ativo e assustou em um chute de longe de Gegê, que explodiu no peito de Julio Cesar.

Mas depois o jogo ficou sem graça. Aos 32 minutos, o ABC perdeu o zagueiro Léo Fortunato, expulso por segurar a camisa de Grafite - ele já tinha cartão amarelo. A partir daí, o melhor era mesmo segurar o empate. Bem ruim para quem é o lanterna da competição e no final foi vaiado por sua torcida.

No próximo sábado, às 16h30, o ABC vai enfrentar o Paysandu, em Belém, pela 24.ª rodada. Um dia antes, na sexta-feira, a partir das 19h15, o Santa Cruz vai receber o Goiás no estádio do Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 x 0 SANTA CRUZ

ABC - Édson; Jonathan Bocão, Léo Fortunato, Márcio Passos e Levy; Anderson Pedra, Felipe Guedes, Gegê e Erivélton (Daniel Cruz); Fabinho (Tatá) e Adriano Pardal (Berguinho). Técnico: Itamar Schulle.

SANTA CRUZ - Julio Cesar; Nininho, Anderson Salles (Wellington Cézar), Sandro e Tiago Costa; João Ananias (Augusto), Derley, João Paulo e Thiago Primão; André Luis (Júlio Sheik) e Grafite. Técnico: Marcelo Martelotte.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Guedes e Jonathan Bocão (ABC); Augusto (Santa Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Léo Fortunato (ABC).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 71.580,00.

PÚBLICO - 3.995 pagantes.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).