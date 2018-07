No duelo dos únicos com 100%, Bayern bate Hertha e se isola na ponta do Alemão

O Bayern de Munique chegou à quarta vitória em quatro partidas do Campeonato Alemão nesta quarta-feira. Em busca do quinto título consecutivo da competição, os favoritos superaram o Hertha Berlin, que também estava com 100% de aproveitamento, por 3 a 0, em casa, e se isolaram na liderança.

O resultado tornou os bávaros a única equipe com 12 pontos, deixando para trás o Hertha, que tem nove e caiu para a quinta colocação. Os dois voltam a campo no sábado. O Bayern visitará o Hamburgo, enquanto o time de Berlim terá pela frente o Eintracht Frankfurt, também fora de casa.

Apesar do placar confortável, o Bayern teve bastante dificuldade no primeiro tempo e saiu na frente aos 16 minutos. Alaba fez bela jogada pela esquerda e tocou para Ribéry, que teve calma para cortar a marcação e finalizou para a rede. O time ainda chegou com perigo uma vez mais aos 32, quando Lewandowski recebeu lindo lançamento de Vidal e tentou por cobertura, por cima.

Somente no segundo tempo, no entanto, o time bávaro exerceu sua superioridade e arrancou para a vitória. Não sem antes levar um susto aos 15 minutos, quando Stocker recebeu na meia-lua e finalizou firme, exigindo grande defesa de Neuer. Sete minutos depois, Thiago Alcântara recebeu pela direita e, mesmo com possibilidade de finalização, preferiu tocar para Lewandowski, que até marcou, mas estava impedido.

Só que no lance seguinte, a defesa do Hertha Berlin se atrapalhou na saída de bola. O brasileiro Allan demorou com ela no pé e o mesmo Thiago Alcântara foi mais esperto pra roubar. Então, foi só finalizar para a rede e ampliar.

A defesa do Hertha encontrava dificuldade para sair para o jogo, e assim tomou o terceiro gol. Quatro minutos depois, após nova roubada de bola pela esquerda, Thiago recebeu na meia-lua e rolou para Robben. O holandês dominou e ainda cortou a marcação antes de finalizar, com desvio, e matar o goleiro.

SCHALKE E WERDER EM CRISE - Ainda nesta quarta, duas das mais tradicionais equipes de Alemanha seguiram com seus calvários neste início de temporada. Em casa, Schalke 04 e Werder Bremen perderam, respectivamente, para Colônia e Mainz e continuam sem pontuar neste Campeonato Alemão.

Os dois clubes dividem a lanterna e são os únicos que ainda não pontuaram após quatro partidas. O Schalke foi facilmente derrotado pelo Colônia por 3 a 1, para desespero da fanática torcida em Gelsenkirchen. Já o Werder perdeu de virada para o Mainz por 2 a 1, com direito a gol nos acréscimos.

OUTROS RESULTADOS - Nas outras duas partidas do dia pelo Alemão, dois empates. O caçula Red Bull Leipzig recebeu o Borussia Mönchengladbach e manteve-se invicto, mas ficou apenas no 1 a 1. Já o Bayer Leverkusen à quarta igualdade em quatro partidas ao não sair do 0 a 0 com o Augsburg, em casa.