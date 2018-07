No Durival de Britto, Atlético-PR vence o clássico contra o Coritiba por 2 a 0

No clássico de uma torcida só, o Atlético Paranaense levou a melhor e venceu o Coritiba por 2 a 0, neste domingo, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 48 pontos, na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2017, e o adversário permaneceu com 37, na 13.ª posição, ainda preocupado com o risco de rebaixamento.

A partida, marcada por polêmicas, foi disputada em campo neutro, mas a totalidade de torcedores era do Atlético, que tinha o mando de campo. A diretoria do Coritiba, como forma de protesto, se recusou a vender ingressos a R$ 200 para seus torcedores.

Desde o início, o Atlético pressionou bastante o Coritiba. Aos 18 minutos aconteceu a primeira polêmica, quando Otávio cruzou para a área, a bola bateu na mão do zagueiro Luccas Claro e o árbitro carioca Bruno Arleu Araújo interpretou como lance normal.

O meio de campo do Coritiba não repetia as boas atuações de jogos anteriores e sofreu o primeiro gol aos 20 minutos após falha de Wallison Maia. Pablo cruzou com a bola na linha, quase saindo para linha de fundo, Hernani escorou e Rossetto, sem marcação, chutou sem defesa para Wilson. Os jogadores do Coritiba reclamaram bastante, mas a arbitragem validou o gol.

O Coritiba levou perigo aos 23 minutos, quando Raphael Veiga driblou três adversários, mas o chute saiu fraco e Weverton defendeu. No intervalo, o técnico Paulo Cesar Carpegiani colocou Carlinhos pelo lado esquerdo e Kazim Richards no ataque para dar mais mobilidade ao time, mas a estratégia não funcionou.

Aos 16 minutos, Hernani encontrou facilidade e, sem marcação, acertou um forte chute no travessão. O Atlético continuava com maior posse de bola. Aos 23, Sidcley, que havia entrado minutos antes, lançou Pablo, que dominou e tocou para ampliar o placar.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR 2 x 0 CORITIBA

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi (Sidcley); Otávio, Hernani, Rossetto, Lucho González (João Pedro) e Lucas Fernandes; Pablo. Técnico: Paulo Autuori.

CORITIBA - Wilson; Dodô (Iago), Luccas Claro, Wallison Maia e Juninho; Edinho (Carlinhos), João Paulo, Juan e Raphael Veiga; Vinícius (Kazim Richards) e Leandro. Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

GOLS - Rossetto, aos 20 minutos do primeiro tempo; Pablo, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro e Juninho (Coritiba).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - 69.080,00.

PÚBLICO - 6.684 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).