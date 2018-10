No embalo da Copa do Brasil, Cruzeiro joga com time misto contra o Palmeiras

Quatro dias depois de eliminar o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro voltará a duelar com o rival paulista, nesta domingo, às 11 horas, no Pacaembu, pela 27ª rodada do Brasileirão. Mas deve ter em campo jogadores bem diferentes daqueles que avançaram na outra competição nacional.

O time comandado pelo técnico Mano Menezes vai agora priorizar a sequência da Copa Libertadores. Sem nenhum constrangimento, o treinador vai escalar uma equipe mista, podendo ter Arrascaeta no banco de reservas.

"Nós temos jogado muito bem com esta escalação considerada reserva. Mas não é reserva, porque joga quem tem condições. Podem ter certeza de que vamos fazer um grande jogo lá no Pacaembu", garantiu o técnico mineiro.

Na verdade, os titulares nem treinaram. Na sexta-feira só trabalharam os reservas. A principal novidade pode ser a presença do meia Arrascaeta entre os relacionados, podendo ser utilizado durante o jogo. Outra possível novidade é o retorno de Fred, que pode ganhar uma chance na equipe no segundo tempo.

O uruguaio está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e vai precisar ganhar ritmo para participar do jogo de volta contra o Boca Juniors quinta-feira, no Mineirão, pela quartas de final da Libertadores. O Cruzeiro perdeu por 2 a 0 em Buenos Aires, no jogo de ida do confronto.

Este é o problema no qual a comissão técnica está focada. O Brasileirão passou a ser uma terceira linha. O time soma apenas 37 pontos e não tem mais chances de brigar pelo título. Mesmo assim pretende ficar perto do grupo de classificação à Libertadores do ano que vem.