No embalo de Guerrero, Flamengo enfrenta o Goiás neste domingo em Goiânia Embalado pelas últimas vitórias, o Flamengo espera contar novamente com a boa fase do atacante Paolo Guerrero para dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro e alcançar posições mais confortáveis, longe da zona de rebaixamento. Neste domingo, às 16 horas, o time volta a campo, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 15.ª rodada.