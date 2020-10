No encontro entre Bielsa e Guardiola, Leeds e City empatam em jogo movimentado

Deu empate no encontro entre o argentino Marcelo Bielsa e o espanhol Pep Guardiola, técnicos que priorizaram o futebol ofensivo e prezam a posse de bola. Leeds United e Manchester City fizeram um bom jogo e ficaram no 1 a 1 neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Sterling marcou para os visitantes e Rodrigo foi às redes pelos anfitriões.

O resultado deixa o Leeds no quinto lugar, com sete pontos em sua primeira participação na elite do futebol inglês em 16 anos. O Manchester City, que vinha de uma derrota história por 5 a 2 para o Leicester, em casa, e tem um jogo a menos, ocupa só o décimo posto, com quatro pontos somados.

Guardiola é um dos admiradores do trabalho de Bielsa e, sempre que pode, procura salientar a importância do argentino em sua carreira. A admiração é recíproca, já que o experiente treinador também costuma elogiar as ideias do espanhol. Os dois são amigos, mas, neste sábado, foram oponentes.

O jogo foi equilibrado e animado. O Manchester City abriu o placar em um momento de enorme pressão e teve várias chances no primeiro tempo para ampliar. Não o fez, e os anfitriões conseguiram o empate depois que Bielsa fez ajustes na equipe no vestiário. Os anfitriões voltaram melhor e foram às redes. O empate, pelo que foi apresentado, foi um resultado justo, mas o animado confronto merecia ter terminado com mais gols de cada lado.

O duelo não teve mais gols principalmente porque os atacantes não tiveram um dia feliz. Sterling inaugurou o marcador com um belo arremate, e o brasileiro naturalizado espanhol empatou na etapa final. Antes e depois dos tentos, foram várias as oportunidades desperdiçadas pela equipe de Guardiola, especialmente no primeiro tempo, e pelo time de Bielsa, na etapa final.

Mahrez, Bernardo Silva, Foden, Roberts e Bamford foram alguns dos que não estavam com a pontaria calibrada. Ao todo, foram 35 finalizações, 23 do City e 12 do Leeds. Ederson foi um dos personagens da partida. O goleiro falhou no gol de Rodrigo, mas se redimiu com ao menos três defesas difíceis.

CADA VEZ MAIS LÍDER - Está difícil parar o Everton neste começo de temporada. O time do técnico Carlo Ancelotti derrotou o Brighton por 4 a 2, neste sábado, em casa, manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês e permanece na liderança, com 12 pontos.

O nome da partida foi o colombiano James Rodríguez. Principal reforço do time de Liverpool para esta temporada, o meio-campista balançou as redes duas vezes. O atacante Calvert-Lewin e o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, anotaram os outros gols dos anfitriões. Maupay e Bissouma fizeram para os visitantes. Richarlison foi substituído no primeiro tempo após levar uma pancada no pé direito, mas não deve ser problema para a seleção brasileira.