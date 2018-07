No Engenhão, Botafogo recebe o Bahia para embalar no Campeonato Brasileiro

Após retornar da Argentina, onde foi derrotado pelo Estudiantes, mas ainda assim avançou às oitavas de final da Copa Libertadores como primeiro do grupo, o Botafogo agora volta as suas atenções para a disputa da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, os cariocas recebem o Bahia às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, de olho no resultado positivo.

Com três pontos, o Botafogo vem de vitória na competição nacional ao bater a Ponte Preta por 2 a 0. O placar fez com que a equipe se recuperasse do revés na estreia frente ao Grêmio e ficasse na zona intermediária da tabela de classificação.

Para a partida, o treinador Jair Ventura segue mantendo a mesma fórmula dos últimos tempos, com portões fechados nas vésperas dos embates. Mesmo com o tom de mistério, o comandante não deve contar com o meia argentino Montillo, ainda lesionado, e o zagueiro Emerson Silva, que se recupera de problema no joelho. Punido com três jogos de suspensão por chutar a bola em direção ao árbitro catarinense Bráulio da Silva Machado pela primeira rodada do Brasileirão, Bruno Silva também é desfalque.

Por outro lado, Camilo, que foi preservado diante do Estudiantes, deve retornar ao time titular. Já no ataque, sem Sassá que está afastado do elenco e pode ser negociado em breve, o técnico Jair Ventura deve optar por Roger e Rodrigo Pimpão. O último, aliás, estava suspenso na Libertadores e fará a sua volta entre os 11 principais. Desta maneira, Guilherme deve voltar ao banco de reservas.