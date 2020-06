No Engenhão, Fluminense reestreia Fred e busca classificação antecipada

Após derrotas e vitórias nos bastidores, o Fluminense voltará a atuar neste domingo, após mais de três meses sem entrar em campo, tendo como novidade a presença de um dos maiores ídolos da sua história recente em campo. Na reestreia do centroavante Fred, o time vai encarar o Volta Redonda, às 19 horas, no Engenhão, em busca da classificação antecipada às semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O Fluminense, assim como o Botafogo, foi uma voz rara contra a decisão da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro de retomar o Campeonato Carioca em 18 de junho. O clube defendia que o torneio só reiniciasse em julho, mas foi voto vencido, embora tenha conseguido algumas vitórias nos bastidores.

O clube conseguiu o adiamento do seu jogo com o Volta Redonda, que foi agendado inicialmente para a última segunda-feira. Além disso, havia anunciado que se recusaria a atuar no Maracanã, que tem um hospital de campanha montado em seu complexo e teve êxito, com a partida sendo transferida para o Engenhão, que neste domingo receberá dois jogos - às 11 horas, Botafogo x Cabofriense.

O time, porém, está contrariado com a retomada do Campeonato Carioca. E inclusive viu o coronavírus tirar da partida o seu principal destaque nesta temporada, o meia Nenê, que está infectado. Além disso, os jogadores deram indícios nos últimos dias que podem fazer algum protesto neste domingo no Engenhão.

"O protesto em si, o que fazer, ainda não nos programamos. Claro que nossa indignação é visível. Ninguém esconde que é cedo para voltar a jogar futebol perante tudo que está acontecendo", afirmou o volante Hudson.

Ainda assim, o confronto com o Volta Redonda deverá ser marcante. Afinal, o jogo representará o retorno oficial de Fred ao Fluminense. O centroavante, que estava no Cruzeiro, ainda não entrou em campo neste ano. E teve a sua volta ao clube anunciada durante o período de paralisação de futebol, tendo percorrido o trecho entre Belo Horizonte e o Rio de bicicleta para se apresentar ao Fluminense.

O técnico Odair Hellmann confirmou a escalação do centroavante para o duelo deste domingo, quando ele buscará ampliar os seus históricos números com a camisa do Fluminense. Ele jogou no clube entre 2009 e 2016, período em que foi protagonista nas conquistas de dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2010 e 2012. Terceiro maior artilheiro da história do time tricolor, ele soma 172 gols marcados. No Engenhão, tem 39 gols e está a apenas dois do ex-botafoguense Loco Abreu, maior artilheiro da história do estádio.

Com campanha perfeita na Taça Rio até agora, o Fluminense pode assegurar a sua passagem às semifinais neste domingo. Com o Volta Redonda em terceiro lugar na chave e a cinco pontos de distância a três rodadas do fim, o time só precisa de um empate para avançar de fase.

Como a partida vai ser realizada com os portões fechados em função das medidas de isolamento social adotadas em função da pandemia do coronavírus, o Fluminense realizou uma ação para venda de ingressos simbólicos para o jogo, com preços de R$ 9 e R$ 4, com o valor arrecado sendo destinado para a Fiocruz.

Semifinalista da Taça Guanabara, o Volta Redonda tenta repetir o feito na Taça Rio. O time manteve alguns dos seus principais jogadores durante a paralisação do futebol, mas precisou recorrer a vários jovens da base - nove atletas dos juniores foram promovidos aos profissionais. Ainda assim, espera surpreender neste domingo no Engenhão.