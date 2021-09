No entorno do Maracanã, pouca gente e ambulantes decepcionados na volta da torcida

O movimento de torcedores foi tranquilo no entorno do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio, na noite desta quarta-feira, antes do primeiro jogo de futebol entre dois clubes com público no estádio mais famoso do Brasil desde março de 2020. Flamengo e Grêmio se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Para entrar também era preciso comprovar já ter tomado a vacina contra o coronavírus e apresentar um teste de covid-19 com resultado negativo, feito em laboratório credenciado e no prazo máximo de 48 horas antes do jogo, pelo qual se pagava pelo menos R$ 80.

Leia Também Atlético-MG elimina o Fluminense e garante vaga na semifinal da Copa do Brasil

Uma aglomeração de torcedores só ocorreu entre 20h45 e 21h15, quando a maioria do público chegou. Muita gente estava sem máscara, seja porque bebia cerveja ou para entoar com mais potência gritos de guerra em favor do Flamengo. Como era proibido passar pelas barreiras montadas antes dos portões de acesso levando garrafas ou latas de cerveja, muitos torcedores ficaram por alguns minutos nesses pontos, até terminar de degustar a bebida.

Os poucos ambulantes que foram ao entorno do estádio se decepcionaram. Em vez de cerveja, Norberto Lima, de 43 anos, vendia máscaras, por R$ 5 cada. "Mas não teve saída não, todo mundo trouxe a sua", lamentou.

A partir das 21h15, faltando apenas 15 minutos para o início da partida, o movimento no entorno praticamente desapareceu. Restaram apenas alguns poucos torcedores que foram até a vizinhança do estádio só para ver o movimento.

"Vamos ver o jogo pela TV, num bar pertinho, então passamos por aqui pra trazer boas vibrações. Dá-lhe Mengo", explicou, animada, a estudante Mariana Meira, de 19 anos, que vestia uma camisa com o nome do ídolo Zico.