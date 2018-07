No Equador, Emelec derrota o Tigres e sai na frente nas quartas da Libertadores O Emelec saiu na frente no confronto contra o Tigres, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, na cidade de Manta, o time equatoriano contou com a força de seu torcida para derrotar os mexicanos por 1 a 0 e levar uma boa vantagem para a partida da volta, na próxima terça, desta vez em Monterrey, no México.