No Espanhol, Atlético de Madrid atropela e faz 5 a 0 no Rayo Vallecano

MADRI - No que depender do Atlético de Madrid, os rivais Barcelona e Real Madrid não irão nadar de braçada na temporada que começa agora. Neste domingo, o time de Diego Simeone deu espetáculo e goleou o Rayo Vallecano por 5 a 0, no Vicente Calderón, para assumir a liderança provisória do Campeonato Espanhol.

O curioso é que nenhum dos cinco gols da equipe alvirrubra foi marcado por David Villa. Enquanto o artilheiro da seleção espanhola recebia as atenções da defesa, os homens de meio-campo do Atlético de Madrid apareciam como elementos surpresa e decretaram a goleada.

Raul Garcia fez o primeiro, de cabeça, após escanteio batido por Gabi. O brasileiro Diego Costa fez o segundo, completando cruzamento rasteiro de Turan, que percorreu toda uma avenida no lado esquerdo para chegar à linha de fundo.

Ainda no primeiro tempo, Turan e Diego Costa tabelaram, o turco saiu na cara de Cobeño, driblou o goleiro, e empurrou para o gol vazio. Na segunda etapa, o quarto gol foi do português Tiago, completando cruzamento na medida de Turan. Para fechar, já nos acréscimos, gol de Raul Garcia e assistência de Koke.

Como havia ganhado de 3 a 1 do Sevilla, fora de casa, na estreia, o Atlético de Madrid lidera, com seis pontos e sete gols de saldo. O Barcelona, que fez 7 a 0 no Levante na abertura da competição, joga neste domingo contra o Málaga, fora de casa, a sua segunda partida. O Real atua segunda, fora, contra o Granada.

O Atlético de Madrid volta a campo na quarta-feira, quando visita o Barcelona pela partida de volta da Supercopa da Espanha. Na ida, quarta passada, empate em 1 a 1 no Camp Nou.