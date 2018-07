Fluminense busca recuperação no clássico com o Botafogo

Sem convencer nos amistosos da pré-temporada e com um início nada animador, o Fluminense chegou a reagir, mas voltou a ter problemas na derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no último domingo. O resultado é a modesta quarta posição do Grupo A, com sete pontos. Já o Botafogo tem 100% de aproveitamento na competição, com 15 pontos, e ocupa a liderança do Grupo B.

Ainda sem encontrar o time ideal, o técnico Eduardo Baptista fará novas mudanças. Na lateral esquerda, o meia Gustavo Scarpa será improvisado e ganha a vaga de Léo Pelé. No meio de campo, o volante Douglas reforça a marcação para que Cícero possa atuar mais avançado. Na frente, Marcos Júnior está suspenso e será substituído por Osvaldo.

Apesar do zagueiro Henrique ter falhado mais uma vez, o jogador está mantido no sistema defensivo. O treinador reforçou ter confiança no atleta e disse que esta será a sua dupla no ano, embora ainda tenha à disposição o veterano Gum, titular nas últimas temporadas.

Já o Botafogo vive a expectativa de estrear a sua nova dupla de ataque. De contrato renovado e recuperado da lesão que o afastou dos primeiros jogos, Neilton voltou na vitória contra a Cabofriense com um gol marcado. Porém, apesar disso, ficará no banco de reservas com o uruguaio Salguero, que foi regularizado na terça-feira e ainda não estreou pelo alvinegro. Na defesa, o argentino Joel Carli ganhará nova oportunidade no lugar de Renan Fonseca, que será poupado.