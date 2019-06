No Espírito Santo, Vasco ganha do Rio Branco-ES por 2 a 0 em partida amistosa

Em preparação para a retomada dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi até a cidade de Cariacica, no Espírito Santo, para realizar um amistoso neste sábado contra o Rio Branco local. No placar do estádio Kleber Andrade, vitória vascaína por 2 a 0, com gols de Marcos Júnior e Tiago Reis.

O técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou a partida deste sábado para realizar testes na equipe, escalando um time diferente em cada etapa do jogo, que marcou a estreia do volante Richard, reforço que chegou do Corinthians, contratado por empréstimo ao time de São Januário.

Assim, Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henríquez, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marcos Júnior; Rossi, Valdívia e Marrony foi a formação que iniciou o compromisso contra os capixabas, sendo substituída por completo no intervalo.

E a vitória vascaína foi construída com um gol em cada tempo. Aos 35 da primeira etapa, Marcos Júnior dominou cruzamento da direita de Yago Pikachu, cortou o zagueiro e bateu no canto para inaugurar o marcador. Aos quatro do segundo tempo, foi a vez de Tiago Reis marcar o seu gol, finalizando um belo contra-ataque para fechar o placar.

Em 15.º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com nove pontos após nove rodadas, o Vasco volta a campo pela competição no dia 13 de julho, um sábado, contra o Grêmio, em Porto Alegre. A equipe carioca vem de duas vitórias seguidas na competição - contra Internacional (2 a 1, em casa) e Ceará (1 a 0, também no Rio de Janeiro).