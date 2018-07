No Everton, Fellaini é suspenso por 3 jogos por cabeçada A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) puniu nesta segunda-feira o belga Marouane Fellaini com três partidas de suspensão. O jogador do Everton foi considerado culpado da acusação de conduta violenta, depois ter sido flagrado dando uma cabeçada em Ryan Shawcross, do Stoke City, em partida pelo Campeonato Inglês, no último sábado.