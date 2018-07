No Facebook, Pelé parabeniza Messi por gol contra Irã

O Rei do Futebol deixou a rivalidade entre Brasil e Argentina de lado para exaltar o futebol de Lionel Messi. Em sua página oficial no Facebook, Pelé postou um vídeo dizendo que o camisa 10 da seleção argentina 'salvou' o time na partida contra o Irã, no sábado.

No jogo, a Argentina não conseguia ultrapassar a boa marcação imposta pelos iranianos, e só saiu vencedora após o craque do Barcelona marcar, de fora da área em um belo chute, o único gol da partida.

COMEMORAÇÃO ESPECIAL

Javier Mascherano e Ezequiel Lavezzi fizeram a festa argentina no Facebook. O zagueiro, que chegou a marca dos 100 jogos defendendo a camisa do seu país, agradeceu ao apoio e ao carinho recebido. Já o atacante, postou uma foto ao lado dos companheiros de equipe, comemorando a vitória nos vestiários.