No Ferroviário, atacante Iarley anuncia aposentadoria para 2014

FORTALEZA - O atacante Iarley anunciou que vai se aposentar aos 40 anos jogando a temporada 2014 pelo Ferroviário, de Fortaleza. O jogador, que fará aniversário em março, se apresenta na próxima semana para uma pré-temporada em preparação para a disputa do Campeonato Cearense de 2014, cujo início está marcado para 5 de janeiro. Com o acerto, Iarley volta às origens após 20 anos. Foi pelo Ferroviário que começou carreira em 1994.

O ponto alto da carreira do cearense de Quixeramobim foi em 2003 quando jogou pelo Boca Juniors, da Argentina. Iarley também defendeu as cores do Corinthians e Internacional, no qual obteve suas maiores conquistas: a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da Fifa, ambos em 2006. Ele jogou ainda pelo Ceará, Goiás e Paysandu, por duas vezes (2003 e 2013).

Em sua nova passagem pelo Ferroviário, Iarley quer ajudar o clube também fora campo. "Estou à disposição do Ferroviário de todas as maneiras. É um momento muito importante para o clube. Um momento de crescimento, de transição. O que eu puder ajudar, sem dúvida nenhuma, eu vou estar aqui por completo. Com o pouco nome que adquiri fora daqui, com os contatos que consegui lá fora, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível", afirmou.

Sem dar detalhes sobre uma possível atuação fora das quatro linhas, Iarley diz que sempre divulgou o nome do Ferroviário durante sua carreira. "Por onde andei esses vinte anos de carreira digo a todos que o Ferroviário foi o clube que me fez. Minha formação foi lá, meu início de carreira. Então, estou muito feliz", disse, em entrevista à Rádio AM do Povo.