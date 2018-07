No fim, Tottenham vence West Ham pelo Campeonato Inglês

O Tottenham sofreu para estrear com vitória no Campeonato Inglês. Neste sábado, fora de casa, no Boleyn Ground, o time derrotou o West Ham por 1 a 0, com o gol da vitória sendo marcado apenas aos 47 minutos do segundo tempo pelo zagueiro Eric Dier.

Sem os volantes brasileiros Paulinho e Sandro, o Tottenham ficou com um jogador em menos com a expulsão de Kyle Naughton aos 29 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 18 minutos, as equipes ficaram em igualdade numérica com o cartão vermelho recebido por James Collins. No final, o Tottenham marcou o gol da vitória com Dier.

OUTROS JOGOS

Fora de casa, o Everton empatou por 2 a 2 com o Leicester, de volta à elite do futebol inglês após dez anos. McGeady e Naismith fizeram os gols do time visitante, que foi vazado por Ulloa e Woods. Com gols de Berahine, o West Bromwich também ficou no 2 a 2 com o Sunderland, em casa.

Também neste sábado, o Queens Park Rangers perdeu, em casa, para o Hull City por 1 a 0. O goleiro brasileiro Julio Cesar não foi relacionado para o jogo. O placar foi o mesmo do triunfo do Aston Villa, também como visitante, sobre o Stoke City.