No Fla, André Santos mira nova chance na seleção

"Meu objetivo é correr, ser campeão pelo Flamengo e jogar junto com a torcida. Quero ter sequência no clube, jogar bem e, depois, pensar em seleção brasileira. Claro que o Flamengo me deixa mais perto da seleção porque a visibilidade aqui é incrível", reconheceu o jogador, que vem de passagem apagada pelo Grêmio.

Para tanto, projeta uma nova parceria de sucesso com o técnico Mano Menezes, com quem trabalhou no Corinthians e chegou a ter oportunidades na seleção. "Fui contratado e quero jogar bem. Vou buscar minha melhor forma física e, depois, pensar em posição. Vou acatar as ordens do Mano Menezes. Estou disposto a jogar onde ele precisar. Farei o melhor pelo Flamengo", disse.

Será a segunda passagem de André Santos pelo Flamengo. O lateral defendeu o time carioca entre 2005 e 2006 antes de se destacar com as camisas do Figueirense e do Corinthians. "A emoção é muito grande. Colocar novamente a camisa de um dos maiores clubes do mundo é um prazer enorme. Espero chegar e fazer história. Para isso, preciso correr e me esforçar sempre. Quero ver o Flamengo perto das vitórias, é onde merece estar, já que é um clube tão grande", declarou.