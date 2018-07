No Flamengo, Deivid e Willians prometem 'secar' Goiás

De olho na vaga na Copa Sul-Americana, o Flamengo só disputará a competição continental em 2011 se o Goiás não conquistar a edição deste ano do torneio, que terá o seu segundo jogo da final nesta quarta-feira, na Argentina. O time goiano enfrenta o Independiente para defender a vantagem de 2 a 0 obtida no duelo de ida, no Serra Dourada.

Veja também:

Willians admite que pode deixar Flamengo

Vítor Saba elogia trabalho de base no Flamengo

Apesar da boa condição da equipe goiana para ser campeã nesta quarta, o atacante Deivid e o volante Willians afirmaram que ficarão de olho na televisão para "secar" o time brasileiro e torcer para que a equipe argentina alcance o título.

"O ideal seria que o Flamengo conquistasse a vaga direta. Mas, como isso não foi possível, teremos que torcer para o Independiente ganhar. O Goiás conquistou uma vantagem razoável em casa, mas jogar lá na Argentina é sempre complicado", ressaltou Deivid.

Já Willians lembrou que terá um comportamento incomum enquanto torcedor nesta quarta-feira. "Normalmente eu fico na torcida pelos clubes do Brasil nos torneios internacionais, mas amanhã (quarta-feira) terei que ''secar'' o Goiás por causa da vaga na Sul-Americana. Se fosse o contrário, tenho certeza de que eles (jogadores do Goiás) fariam o mesmo", completou.