No Flamengo, Pedro bate recorde pessoal de gols e festeja: 'Sempre quero marcar'

Mais uma vez brilhou a estrela do atacante Pedro, que marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, por 3 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã. A segunda vitória seguida carimbou a vaga do time carioca para as quartas de final da Copa do Brasil e deixou seu atacante com sua melhor performance em uma temporada na sua carreira, chegando aos 20 gols.

"Estou mais feliz pela vitória e pela classificação. Claro que sempre quero marcar gols, mas sei que acima de tudo interessa o objetivo do clube, que é sempre vencer e ficar no topo das competições. Mas é fruto do trabalho de todos os companheiros", comentou o atacante que superou sua marca de 18 gols na temporada 2018, quando atuava pelo Fluminense.

Na briga pela artilharia do Brasil Pedro aparece somente atrás de Thiago Galhardo, com 21 gols pelo Internacional. E empata com Paulo Sérgio, ex-atacante do Flamengo e que em 2020 passou por Cascavel-PR, ABC e CSA. Os dois têm 20 gols cada.

Enquanto um festejava seus gols, outro lamentava ter seu primeiro pelo clube anulado: Thiago Maia. Ele marcou um golaço aos 31 minutos do segundo tempo, quando soltou um chute colocado no ângulo de Santos. Mas o VAR anulou o belo lance, apontando o impedimento inicial de Isla, que iniciou a jogada pelo lado direito e fez o passe para o meio-campista, que veste a camisa 33. "Foi uma pena anular porque seria meu primeiro gol. Mas estou feliz porque é muito importante a classificação. O que eu quero é pode entrar e ajudar o time". Comentou.

Satisfeito também estava o lateral Matheuzinho, de 20 anos, que deu duas assistências para os gols de Pedro. A cada jogo ele parece ganhar mais confiança e ter o respaldo do técnico Domènec Torrent. "Só acho que estou aproveitando minha chance. Espero melhorar", projetou.