No Flu, lateral Jonathan celebra volta aos gramados após mais de um ano

Contratado em meados de setembro, quando fechou a janela de registros de jogadores para o Campeonato Brasileiro, Jonathan demorou a estrear. No primeiro jogo, já deu uma assistência. Nesta terça-feira, comemorou o retorno.

"Analisando bem o jogo e o período em que fiquei parado por causa da minha lesão, achei que foi uma boa estreia. Não estou na minha melhor condição, não estou 100%. Posso dizer que joguei com 60% ou 70%. Foi meu primeiro jogo depois de um ano e dois meses parado. Meu último jogo foi 24 de setembro do ano passado", lembrou o ex-jogador da Inter de Milão.

Com a derrota para a Chapecoense, o Flu também pôs fim à meta de ganhar todos os cinco últimos jogos do Brasileirão, entrando na briga pela vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem.

Mesmo com o Flu não tendo um objetivo claro, Jonathan que aproveitar a reta final da temporada para se aproximar da velha forma. "É uma pena faltarem apenas quatro jogos para o campeonato acabar. Queria ter oportunidade de jogar mais jogos para adquirir essa condição. Sei que nesses quatro jogos não vou chegar a 100%, então vou tentar fazer o meu melhor nessas partidas e me preparar junto com o grupo na pré-temporada para estar em plenas condições no decorrer da temporada do ano que vem", disse.