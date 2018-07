No Flu, Pedro comemora artilharia do Brasileirão e já mira seleção brasileira

Como vem sendo recorrente nos jogos do Fluminense, Pedro foi o destaque do último jogo. Marcou os dois gols da vitória sobre o Sport. Os gols elevaram o jogador à condição de artilheiro do Brasileirão, com os mesmos nove gols de Róger Guedes, que já está fora da briga por ter deixado o futebol nacional durante a Copa do Mundo.

No embalo da grande fase, o atacante de 21 anos já sonha com uma vaga na seleção brasileira. "Ser convocado para a seleção brasileira seria a realização de um sonho. Estou em evolução a cada dia, tento melhorar sempre no dia a dia, e no decorrer dos jogos vou ficando mais maduro, mais experiente. Agora é dar sequência no campeonato e, se Deus quiser, fazer mais gols pelo Fluminense", afirmou Pedro, nesta terça-feira.

Para Pedro, o segredo do seu sucesso é a contínua busca pelo crescimento, mesmo após se estabelecer entre os titulares da equipe carioca. "Trabalho da mesma forma de quando não era titular. Sabia que quando tivesse a oportunidade, não deixaria escapar, mas sempre mantive os pés no chão", declarou o jogador. "A responsabilidade vai aumentando no decorrer do campeonato e tento sempre dar o meu melhor."

O atacante vem de três gols nas últimas duas partidas, se tornando decisivo para a reação do Flu na tabela do Brasileirão, com uma vitória e um empate nas duas rodadas já disputadas após o fim da Copa do Mundo da Rússia.

"Tento sempre manter a tranquilidade que o atacante tem que ter. Na hora certa que pintar a oportunidade, tem que matar o lance. Na hora decisiva, o centroavante tem que aparecer e nos dois últimos jogos, pude ajudar com gols", declarou Pedro.

O Fluminense voltará a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Palmeiras, pela 15ª rodada do Brasileirão. No Maracanã, o time carioca terá quatro baixas, todas por suspensão: Léo, Richard, Dodi e Sornoza.

Questionado sobre esta dificuldade e sobre os possíveis substitutos, Pedro desconversou. "Ainda não sabemos o time que vai entrar em campo, temos quatro desfalques importantes, mas sabemos que quem entrar vai dar o melhor em campo, quem está aqui tem que estar preparado. O professor Marcelo [Oliveira] fala que todos tem que treinar forte porque quando chegar uma oportunidade, tem que saber aproveitar", afirmou o atacante.