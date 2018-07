No Fluminense, Cícero treina e Valencia é liberado para viajar

A presença do meia Cícero foi uma das novidades do treinamento desta quarta-feira do Fluminense nas Laranjeiras. Em fase final de recuperação de lesão na coxa direita, o jogador participou da atividade e ficou mais próximo de ser liberado para ser novamente aproveitado pelo técnico Cristóvão Borges.

Em transição, Cícero não atua pelo Fluminense desde o dia 12 de outubro, quando o time enfrentou o Internacional. Ao seu lado, quem treinou nesta quarta-feira foi o zagueiro Henrique, que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo.

A atividade não contou com a presença do colombiano Valencia, que viajou ao seu país para resolver problemas particulares. Sem data definida para retorno, o volante não tem presença garantida no duelo com o Goiás, sábado, no Serra Dourada, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em compensação, o meia Wagner, com dores na perna esquerda, e o zagueiro Marlon, com um incômodo na coxa esquerda, realizaram apenas trabalhos de reforço muscular nesta quarta-feira, mas inicialmente não preocupam a comissão técnica. E a baixa do treino foi o meia Gustavo Scarpa, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo.

O Fluminense volta a treinar na tarde desta quinta-feira nas Laranjeiras. Em sexto lugar no Brasileirão, com 51 pontos, o Fluminense tentará conquistar a quarta vitória seguida no duelo com o Goiás para seguir firme na luta por uma vaga no G4.