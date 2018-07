No Fluminense, Walter promete repetir comemoração de gol 'rolando'

RIO - Reserva de Fred no Fluminense, o atacante Walter foi titular do time contra o São Paulo, na noite de quarta-feira, e acabou se tornando o principal nome da partida. O atacante marcou dois dos cinco gols dos cariocas no jogo e ainda chamou atenção pela maneira irreverente com que comemorou o segundo deles, quando literalmente deitou e rolou no gramado do Maracanã.

"Comemorei daquela forma e, a partir de agora, vou fazer sempre assim. É um presente para a torcida que sempre me apoiou. Eles cantam a minha música na arquibancada e eu resolvi fazer isso para eles no gramado. Vou ver se vira minha comemoração oficial", disse Walter.

O jogador ainda procurou demonstrar união com seus companheiros de ataque - no início do mês, surgiu a informação de que Walter estava descontente com a reserva. "Jogar com o Fred é muito bom. A presença dele é importante. Quando não está, ele faz muita falta. Na concentração sentimos a falta dele. Vou estar torcendo por ele na seleção, porque ele vai estar representando o Fluminense na Copa", afirmou o atacante.