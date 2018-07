No Fluminense, Wendel provoca Vasco e diz: 'Não vão querer tomar porrada de novo'

O jovem Wendel tem se firmado como um dos principais destaques do Fluminense na temporada. Nesta terça-feira, ele aproveitou o fato de ter sido o escolhido para a entrevista coletiva do dia e esquentou o clima para o clássico diante do Vasco, sábado, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Perguntado sobre a expectativa para a partida, o jogador lembrou das duas vitórias por 3 a 0 do Fluminense sobre o rival no Carioca e avisou: "O Vasco vai vir forte, né? Já tomou porrada de 3 a 0, não vai dar mole de novo. Mas estamos preparados para isso, estamos prontos para tudo".

Com apenas 19 anos, o garoto mostra desenvoltura e não esconde a felicidade pelo momento. Ele aproveitou as oportunidades dadas pelo técnico Abel Braga ainda no Campeonato Carioca, se firmou como titular e hoje é um dos jogadores mais elogiados pelo comandante e a torcida.

"Isso é incrível. Tenho ainda poucos jogo como titular. Só tenho a agradecer a deus e a todos que estão me apoiando. O time tem me ajudado muito e também tenho que agradecer aos torcedores. Vou continuar fazendo meu trabalho", comentou.

Nesta terça-feira, o Fluminense voltou ao trabalho após derrotar o Atlético-MG por 2 a 1, em pleno Independência. Os atletas que foram titulares nesta partida realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do elenco foi a campo para um jogo-treino com o Gonçalense, vencido por 3 a 2. Pedro, Marcos Júnior e Douglas marcaram os gols tricolores.