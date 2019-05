No Fortaleza, Ceni pega São Paulo em 1º duelo contra time no qual se consagrou

O Fortaleza preparou uma grande festa para o reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo, o clube do coração do treinador. Foram mais de mil partidas pelo clube e grandes títulos conquistados, entre eles uma Copa Libertadores e um Mundial de Clubes em 2005. Mas, se todas as atenções estão em cima do técnico, vale a pena lembrar que também vai ter futebol no Castelão. A partida começa às 19 horas do domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Este reencontro vai ser emocionante para Rogério Ceni, 22 meses após ser dispensado do próprio comando técnico do time paulista. Ele fala em profissionalismo, mas não consegue esconder a emoção no rosto. "Agora defendo as cores do Fortaleza e farei de tudo para vencer. Mas o São Paulo é onde sempre joguei e vivi grandes momentos e isso nunca vai sair da minha memória", comentou.

Rogério vive um momento mágico sob o comando do Fortaleza. Já são 17 meses no clube e ele também já começa a empilhar taças com o clube nordestino. Campeão cearense de 2019, ele já levantou a Série B do Brasileiro de 2018 e está na final da Copa do Nordeste. Na quinta-feira o clube bateu o Santa Cruz por 1 a 0 e confirmou a vaga na decisão contra o Botafogo-PB.

Para enfrentar o São Paulo, Rogério vai ter o time praticamente completo. Kieza, que não enfrentou o Botafogo na última rodada por força de contrato, volta a ficar à disposição e deve começar no lugar de Wellington Paulista, que recentemente encerrou um longo jejum de 11 jogos sem marcar, mas ainda não conseguiu embalar.

Felipe ainda se recupera de uma entorse no joelho e provavelmente vai ser poupado. Juninho, que não jogou contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste, também está de volta ao time titular. No gol, Felipe Alves é o titular no Campeonato Brasileiro e está confirmado. Nesse rodízio, Quintero também volta para atuar ao lado de Roger Carvalho.