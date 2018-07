No frio de Caxias do Sul, Juventude vacila e cede empate ao CRB

Com os termômetros apontando 2 graus na gelada noite de Caxias do Sul (RS), e torcedores debaixo de cobertores nas arquibancadas do estádio Alfredo Jaconi, Juventude e CRB empataram por 1 a 1, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado mantém os dois times brigando pelas primeiras colocações e de olho no acesso para a primeira divisão. O Juventude chegou a 27 pontos, enquanto o CRB, com três a menos, segue na briga pelo G-4. Mesmo com o empate, o time de Caxias poderá retomar a ponta, caso o Guarani tropece ainda na noite desta terça.

Melhor no início do jogo, o Juventude saiu na frente aos 21 minutos com gol de Lenílson. O meia aproveitou erro do volante Yuri, que não conseguiu afastar a bola aérea, e bateu na saída do goleiro Edson Kolln para abrir o placar.

A resposta do CRB aconteceu oito minutos mais tarde. Foi fatal. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Flávio Boaventura se antecipou à marcação e cabeceou para o fundo do gol, empatando a partida.

A segunda etapa não foi tão movimentada. O Juventude era quem tomava a iniciativa e buscava o gol com mais posse de bola. Mas desperdiçava muitos passes, dando oportunidade ao adversário de chegar com perigo nos contragolpes.

Na melhor oportunidade do segundo tempo, Chico levantou a bola para a área e Neto Baiano cabeceou para trás. O zagueiro Adalberto tentou completar de calcanhar, mas o goleiro Matheus Cavichioli salvou o Juventude com boa defesa.

Sem mais lances de perigo, o jogo terminou mesmo em empate por 1 a 1, resultado que foi comemorado pelo CRB, mas gerou vaias por parte da torcida gaúcha.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 19 horas, pela 16ª rodada. O Juventude visita o Oeste na Arena Barueri, enquanto o CRB recebe o Guarani no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 x 1 CRB

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Tinga, Ruan, Domingues e Bruno Collaço; Fahel (Diego Felipe), Lucas, Wallacer e Leilson (Juninho); Ramon (Wesley Natã) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB - Edson Kolln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri, Edson Ratinho (Mailson), Tony (Rodrigo Souza) e Chico; Erick Salles (Pedro Botelho) e Neto Baiano. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Leílson, aos 21, e Flávio Boaventura, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yuri e Edson Ratinho (CRB).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA - R$ 34.810,00.

PÚBLICO - 3.406 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (SC).