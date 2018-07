No futebol europeu, França abre temporada de torneios nacionais

A temporada dos campeonatos nacionais mais importantes da Europa começará nesta sexta-feira na França. O bicampeão Paris Saint-Germain jogará fora de casa contra o Reims, e terá quase toda a sua artilharia pesada para largar com o pé direito rumo ao seu terceiro título seguido.

Os outros clubes do primeiro escalão também não fizeram grandes investimentos, preferindo apostar na troca de treinador. O Monaco trocou o conservador Claudio Ranieri pelo jovem português Leonardo Jardim, que tem 40 anos e foi orientado a dar mais espaço a jogadores formados no clube. Também estão de comandante novo o Olympique de Marselha (Marcelo Bielsa), o Lyon (Hubert Fournier), o Lille (René Girard) e o Bordeaux (Willy Sagnol, ex-lateral da seleção francesa). Outro ex-jogador que dirigirá uma equipe é Claude Makelele, que foi volante do Real Madrid e na temporada passada trabalhou como auxiliar de Laurent Blanc no PSG. Ele treinará o Bastia.

O Paris Saint-Germain manteve - pelo menos por enquanto, porque até o fechamento do mercado de transferências muita coisa ainda pode acontecer - os principais jogadores do elenco que fechou o campeonato anterior com o recorde de pontos (87) e vitórias (27) da história da França.

O único reforço é David Luiz, comprado do Chelsea por 55 milhões de euros (R$ 165 milhões), o que o transformou no zagueiro mais caro da história. O clube tem interesse no argentino Di María, do Real Madrid, mas não aceita pagar os 65 milhões de euros (R$ 195 milhões) pedidos pelos dirigentes espanhóis.

"Quando vim para cá, há dois anos, disse que queria fazer história. Já ganhamos cinco títulos, o que é histórico, e queremos continuar ganhando", afirmou Ibrahimovic, a maior estrela da companhia. Há uma semana ele fez os dois gols da vitória sobre o Guingamp por 2 a 0 na decisão da Supercopa da França, em partida que foi disputada em Pequim.

Jogos da primeira rodada

Sexta-feira

Reims x PSG

Sábado

Bastia x Olympique de Marselha

Evian x Caen

Guingamp x Saint Etienne

Lille x Metz

Montpellier x Bordeaux

Nantes x Lens

Nice x Toulouse

Domingo

Lyon x Rennes

Monaco x Lorient