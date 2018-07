No futebol feminino nos EUA, jogadora do Utah acerta rosto da rival com uma joelhada SÃO PAULO - O futebol feminino dos Estados Unidos sempre foi considerado mais competitivo do que as disputas entre os homens. Isso talvez explique a agressividade de algumas jogadoras, como aconteceu em partida do time East High Utah contra o Woods Cross High School, em que a jogadora Petiola Manu deu uma joelhada sem dó na adversária Makenzie Clark quando ela estava no chão e totalmente desprotegida. Foi na pura maldade.