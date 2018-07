No Grêmio, Douglas corre pela 1ª vez no gramado após grave lesão

O meia Douglas, do Grêmio, que sofreu uma ruptura de ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um treino da equipe no início de fevereiro deste ano, correu pela primeira vez em torno do gramado do CT Luiz de Carvalho, em Porto Alegre, nesta terça-feira. O jogador foi uma das figuras da equipe na temporada passada e teve papel fundamental na campanha do título da Copa do Brasil. A estimativa do departamento medico do clube é que a recuperação demore pelo menos seis meses.

Durante a atividade comandada pelo técnico Renato Gaúcho, o atacante Beto da Silva sentiu dores e saiu do campo com a mão na coxa esquerda e será avaliado. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que se recupera de lesão, realizou um trabalho de transição com bola no campo.

O volante Maicon, que retornou ao Grêmio na vitória sobre o Bahia, na segunda-feira passada, em Porto Alegre, disse em entrevista coletiva nesta terça após o treinamento que ainda está recuperando o ritmo de jogo. O atleta exaltou a boa fase da equipe, mas cobrou foco do elenco para superar o Fluminense, próximo adversário do time tricolor gaúcho, nesta quinta, às 21 horas, no Rio.

"Momento é muito bom, vem de vitórias seguidas. Um campeonato longo, muito difícil, a gente tem que procurar manter a regularidade. Temos que desfrutar desse momento, mas saber que a cada jogo vem uma pedreira pela frente. Vamos ter dois jogos fora, primeiro pensar no Fluminense, fazer um bom jogo no Rio", afirmou Maicon, projetando também o duelo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na próxima segunda-feira.

Maicon enfatizou que o Grêmio necessitará utilizar todo o elenco para disputar as simultaneamente o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. O volante também acredita que, por ser uma equipe bastante estudada pelos adversários, terá de variar a forma de atuar. "Acho que a gente não pode só se limitar a uma maneira de jogar. De repente, vem uma equipe como o Bahia, com jogadores qualificados, que não se assustam com a bola no pé, toca bem a bola. Então, na partida, se a gente sentir que não está dando no nosso estilo de jogo - no toque de bola -, a gente tem que tentar com outros recursos. Cada um com as suas armas. E a gente tem que procurar ter as nossas também. De repente, na bola parada".

O elenco gremista volta a treinar na manhã desta quarta-feira, em Porto Alegre, antes da viagem para o Rio. O time gaúcho é atualmente o segundo colocado do Brasileirão, com 15 pontos - obtidos com cinco vitórias em seis jogos -, um a menos que o Corinthians, líder da competição.