No Grêmio, Dudu diz que problemas ficarão no passado

"Esse lado eu melhorei bastante. Não vai ter problema nenhum, dei a minha palavra para o Rui (Costa, executivo de futebol do Grêmio). Isso é passado. A minha família vai morar comigo em Porto Alegre. Venho focado em ajudar o Grêmio nas competições", prometeu o atacante gremista.

Inscrito com a camisa de número 7 na Copa Libertadores, Dudu chega, de acordo com Rui Costa, para compensar a saída do atacante chileno Eduardo Vargas. O atacante explicou as suas características durante a apresentação oficial, ressaltando que não é um artilheiro nato.

"Não sou um jogador de fazer muitos gols. Sempre quando jogo, dou mais passes para os atacantes de área marcarem os gols. Atuo mais pelas beiradas, mas espero fazer muitos gols com a camisa do Grêmio", disse.

Dudu, de 22 anos, assinou contrato até o final do ano com o Grêmio, cedido por empréstimo pelo Dínamo Kiev. O jogador se profissionalizou no Cruzeiro, em 2009, e também atuou pelo Coritiba no País. Ele foi campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira em 2011, mesmo ano em que se transferiu para a Ucrânia.