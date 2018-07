No Grêmio, Juninho Capixaba diz realizar sonho de trabalhar com Renato Gaúcho

Oficializado nesta terça-feira, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba comemorou a oportunidade de jogar pelo Grêmio e disse realizar um sonho ao trabalhar com o técnico Renato Gaúcho. O jogador estava encostado no Corinthians nos últimos meses e pode ganhar oportunidades na equipe gaúcha, que disputa três competições ao mesmo tempo.

"Quero dizer que o Juninho é um jogador aguerrido, ofensivo, que espera suprir o máximo as expectativas de todos. A oportunidade que o Grêmio me dá é importante demais na minha carreira. O Juninho vai procurar o máximo e o melhor, porque o Grêmio é um time que merece o melhor de todos", disse o atleta, em sua apresentação.

Juninho assinou nesta terça contrato de empréstimo com o clube gaúcho até maio de 2019, quando se encerra o Campeonato Gaúcho. Mas o acerto não surpreendeu porque o jogador já treinava com o grupo desde segunda-feira. Após testes, trabalhou normalmente com o restante do elenco nesta terça.

"A recepção foi muito boa. As expectativas são enormes. Me senti muito acolhido aqui e espero retribuir a todos. Sei que o grupo é muito unido. A disputa com meus companheiros será com certeza sadia, com muito respeito sempre", projetou o lateral, que vinha sendo a terceira opção no Corinthians.

Juninho também disse nesta terça ser um sonho trabalhar com Renato Gaúcho, em alta no Grêmio desde a conquista da Copa Libertadores do ano passado. "Trabalhar com o Renato é realizar um sonho. Espero aprender muito com ele", comentou.

No Grêmio, o novo reforço só poderá jogar pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Na Libertadores, sua presença estará vetada porque ele já defendeu as cores de outro time - o próprio Corinthians - nesta mesma edição do campeonato.

Para estrear pelo time gaúcho, o lateral ainda terá que ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.