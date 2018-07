No 'grupo da morte', presidente do Grêmio se preocupa com logística de viagens No chamado "grupo da morte" da Copa Libertadores, o Grêmio está mais preocupado com a logística das viagens do que com os futuros rivais na competição do próximo ano. O time gaúcho viajará para países mais distantes, como México, para enfrentar o Toluca, e Equador, onde vai encarar a LDU.