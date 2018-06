No grupo do Brasil, Sérvia encara estreia contra Costa Rica como 'final de Copa'

A declaração do atacante da Sérvia Aleksandar Prijovic sobre a estreia na Copa do Mundo, contra a Costa Rica, domingo, às 9 horas (de Brasília), em Samara, dá a dimensão com que a Sérvia trata a partida. "É difícil comparar o jogo de Copa do Mundo com qualquer coisa, mas vamos encarar a partida com a Costa Rica como final de Mundial."

+ Rival do Brasil, Costa Rica realiza 1º treino na Rússia e recebe apoio da torcida

+ Escolas estaduais de SP não terão aulas durante jogos do Brasil

O jogador do time grego PAOK é um dos destaques da equipe do técnico Mladen Krstajic. "Não há segunda chance aqui, você só joga esse jogo 90 minutos contra aquele time e o que você fez, você fez. Será importante a cada segundo e para cada jogador", completou o camisa 8 sérvio.

O primeiro jogo da Sérvia é fundamental para as pretensões da seleção na Rússia. O objetivo é passar da primeira fase em seu segundo Mundial como nação independente. Na edição anterior que participou, em 2010, na África do Sul, ficou na última posição de seu grupo - perdeu para Gana e Austrália e surpreendeu com vitória sobre a Alemanha.

Agora, um resultado positivo diante da Costa Rica dá moral para a sequência da competição, apesar de estar em uma chave complicada. O segundo jogo será diante da Suíça, dia 22, em Kaliningrado, e depois fará a terceira partida contra o Brasil, dia 27, em Moscou.