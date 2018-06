No grupo do Brasil, Sérvia pega a Bolívia em amistoso neste sábado

Terceira adversária do Brasil no Grupo E da Copa do Mundo da Rússia, a Sérvia encara o seu último desafio antes do Mundial neste sábado contra a Bolívia. A partida está marcada para as 13 horas (de Brasília), em Graz, na Áustria.

Será o primeiro jogo da história entre as duas equipes. Os sérvios escolheram duas seleções sul-americanas que não se classificaram para a Copa do Mundo para encerrar a sua preparação para o torneio da Fifa. Na última segunda-feira perderam para o Chile, por 1 a 0. E agora encaram a frágil equipe boliviana.

Será a segunda participação da seleção somente como Sérvia em Mundiais. Antes, estiveram apenas na África do Sul, em 2010, sendo eliminados na primeira fase.

O atual elenco é considerado o melhor da história do país. O time se prepara na cidade de Bad Valtersdorf, na Áustria. A Sérvia estreia contra a Costa Rica, no próximo dia 17, em Samara. Na segunda rodada, enfrentam a Suíça, no dia 22. E fazem o terceiro jogo da primeira fase contra o Brasil, no dia 27.

Para o meia Dusan Tadic, de 30 anos, do inglês Southampton, a primeira partida é a mais importante. "A chave é o primeiro jogo, temos que nos concentrar ao máximo para fazer um bom trabalho", disse o experiente jogador.

"Tudo está indo bem. É importante que todos os jogadores estejam saudáveis. Foi um grande esforço, agora estamos lentamente reduzindo a intensidade dos treinos. E eu gostaria de parabenizar os jogadores pela dedicação e comportamento", disse Milan Obradovic, auxiliar do técnico Mladen Krstajic.