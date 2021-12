No hospital, Pelé faz post para lembrar da atuação na Copa do Mundo de 1958

Pelé fez uma postagem no Instagram para lembrar nesta sexta-feira a Copa do Mundo de 1958 na Suécia, a primeira das três que conquistou com o Brasil, em uma de suas poucas mensagens públicas desde que foi internado em São Paulo para passar por uma sessão de quimioterapia.

"Nesta foto, estou eu e um grande ídolo. Estou pulando alto para cabecear a bola em uma jogada de ataque contra a França na semifinal da Copa de 1958. Neste jogo, vencemos por 5 a 2. E aí, já sabe quem é o meu parceiro? Vamos ver quem tem a memória boa", escreveu o Rei do Futebol.

Ao lado de astros como Gilmar, Didi, Garrincha, Nilton Santos e Vavá, Pelé, de 17 anos, conquistou a primeira Copa do Mundo da seleção ao derrotar os donos da casa por 5 a 2 na final, onde marcou dois gols e se tornou o atleta mais jovem a vencer a principal competição de futebol.

No Chile-1962 e no México-1970 conquistou os outros dois títulos que o tornaram o único tricampeão mundial.

O ex-jogador de 81 anos está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para "uma última sessão de quimioterapia" do ano, segundo informou o ex-atacante no dia 9 de dezembro.

O lendário camisa 10 afirmou que ficaria "alguns dias" na clínica e, desde então, não houve mais informações sobre o seu estado de saúde.

As quimioterapias, que costumam ser usadas em pacientes com câncer, embora nem Pelé nem os médicos tenham dito se ele sofre da doença, fazem parte do tratamento contra o tumor no cólon que foi detectado e removido em setembro.

O renomado Albert Einstein, onde está internado, informou na quarta-feira da semana passada que estava tratando do ex-astro, sem especificar quando ele havia sido internado.

Sua filha Flavia escreveu na semana passada no Instagram que seu pai "só evolui". "Obrigado pelo amor de todos... meu pai está ótimo", disse ela.

Considerado por muitos o melhor jogador de futebol da história, o 'Rei' ficou internado durante um mês entre agosto e setembro no hospital paulista.

Desde então, Pelé, que afirma ser o maior artilheiro de todos os tempos (1.283 gols, segundo suas contas), publicou várias mensagens garantindo que sua saúde estava melhorando.