No Inter, Bolatti quer ser mais um ídolo argentino Apresentado nesta terça-feira como mais novo reforço do Internacional, o volante Mario Bolatti quer seguir o exemplo de outros argentinos do elenco colorado e se tornar ídolo no Beira Rio. O jogador de 25 anos, que defendeu seu país na Copa do Mundo da África do Sul, chega a Porto Alegre depois de rápida passagem pela Fiorentina.