No Inter, Zeca aprova trabalho na pausa da Copa América: 'Tanque cheio'

O lateral Zeca aprovou o período de treinamentos do Internacional em Atibaia, interior de São Paulo, durante a Copa América. Segundo o jogador, o time do técnico Odair Hellmann está de "tanque cheio" e com todo o elenco em boas condições físicas.

"Foi um período muito bom, de muito esforço, trabalho e conversa. A parada serviu para o grupo encher o tanque. Não temos lesionados. O Bruno Fuchs sentiu uma coisinha, mas está quase voltando. Todos estão à disposição para ajudar. Que sejamos muito felizes", afirmou o defensor.

Ele se entusiasmou com o retorno de Rodrigo Moledo (muscular) e Rodrigo Dourado (cirurgia), ambos recuperados de lesão. "Fico muito feliz com a volta do Moledo. É meu parceiro de quarto. Conversamos muito. Todo mundo o vê treinando, jogando, a pegada, mas é um cara excepcional, cabeça. Esperamos que treine cada vez mais em alto nível para nos ajudar."

Zeca destacou a importância do capitão, que foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo. "O Dourado é muito importante dentro e fora de campo. Um cara líder, que tem aguentado os treinos. Já fiz uma artroscopia e ele está na pegada. O grupo está muito forte, treina para ter uma oportunidade. Só dor de cabeça ao professor."

Depois da parada da Copa América, o ritmo será intenso para o Inter. O time volta a campo, dia 10, em São Paulo, diante do Palmeiras, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. No dia 14, será a vez de enfrentar o Athletico-PR, em Curitiba, pela décima rodada do Brasileiro, competição que o time gaúcho é o quarto colocado, com 16 pontos, nove atrás do líder Palmeiras.

O time colorado ainda disputa a Copa Libertadores, quando fará o duelo das oitavas de final, frente ao Nacional, com jogos dias 24 e 31, com o primeiro jogo no Uruguai.