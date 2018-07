No Itaquerão, Botafogo bate Corinthians por 2 a 0 e é campeão brasileiro sub-20

O atual momento dos clubes no Campeonato Brasileiro se refletiu nesta terça-feira no resultado da grande final do Brasileiro Sub-20. No estádio Itaquerão, em São Paulo, o Botafogo - com o time principal em ascensão após a efetivação do técnico Jair Ventura - derrotou o Corinthians - em crise com derrotas, protestos de torcida e demissão do treinador Cristóvão Borges - por 2 a 0 e conquistou o título da competição pela primeira vez na história.

No jogo da ida, na semana passada, no Rio, o Corinthians arrancou um empate por 1 a 1 e jogava nesta terça-feira com a vantagem da igualdade sem gols para ser campeão. Mas o Botafogo não se importou em jogar com torcida contra - cerca de 11 mil pessoas - e mostrou personalidade e maturidade para conquistar a vitória e o título.

No primeiro tempo, o Corinthians teve mais posse de bola e assustou em alguns lances, como em uma bola no travessão. Mas no último lance antes do intervalo, o Botafogo abriu o placar. O atacante Yuri recebeu na área, ganhou do zagueiro e bateu na saída do goleiro para balançar as redes.

O Corinthians até tentou esboçar uma pressão no segundo tempo atrás do empate que levaria a decisão para a disputa por pênaltis. Mas o Botafogo impediu a reação dos anfitriões e, aos 28 minutos, Marcinho cobrou falta na lateral esquerda e o zagueiro Kanu, livre de marcação, completou para o gol. Os cariocas ainda perderam um pênalti aos 46, com Bochecha, mas o título já estava garantido.

O Botafogo finaliza a sua campanha no Brasileiro Sub-20 com sete vitórias, cinco empates e duas derrotas. A competição começou a ser organizado pela CBF no ano passado, quando o Fluminense sagrou-se campeão. De 2006 a 2014, ela foi organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O Cruzeiro é o maior campeão até agora, com três conquistas. O Corinthians levantou o troféu no ano de 2014.

Quem assistiu ao jogo das tribunas foi o treinador Rogério Micale, campeão olímpico nos Jogos do Rio2016 e que comanda a seleção brasileira sub-20. Em janeiro do ano que vem, o Brasil jogará o Sul-Americano da categoria, no Equador. Se ficar entre os quatro primeiros colocados, jogará o Mundial Sub-20 na Coreia do Sul, em maio.