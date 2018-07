No jogo 150 de Lucas Lima, Santos tem objetivo duplo na Vila

No jogo 150 de Lucas Lima pelo clube, o Santos entra em campo para enfrentar o Grêmio, neste domingo, às 19h30, na Vila Belmiro, com duplo objetivo: evitar que um concorrente pela vaga à Copa Libertadores se aproxime e, ao mesmo tempo, não se distanciar do líder Palmeiras.

A equipe alvinegra está sete pontos atrás do rival alviverde, sabe que o título ainda é um sonho distante, mas tem o clássico no dia 29 de outubro, em casa, para descontar parte da diferença. Em relação ao Grêmio, o sétimo colocado, há uma vantagem de oito pontos.

“A realidade é o jogo seguinte. Não estamos pensando em Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Temos de fazer nossa parte e depois de cada rodada vamos analisar”, disse o técnico Dorival Junior, citando ainda o segundo e terceiro colocados.

Para o jogo, o treinador não terá o zagueiro Luiz Felipe, suspenso, e deve optar pelo argentino Noguera. O lateral-direito Victor Ferraz não sofreu lesão no tornozelo direito, mas ainda é dúvida para enfrentar o Grêmio. O restante do time será o mesmo que derrotou o São Paulo por 1 a 0, na quinta-feira.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS: Vanderlei; V. Ferraz, Noguera, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Jean Mota; Ricardo Oliveira e Copete. Técnico: Dorival Junior.

GRÊMIO: Grassi; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Wallace, Ramiro, Maicon e Douglas; Luan e Pedro Rocha. Técnico: Renato Gaúcho.

Juiz: Oberto da Silva (PB).

TV: PPV.

Local: Vila Belmiro.

Horário: 19h30.