No jogo 400 de Cássio, Corinthians bate Ituano e garante a liderança do Grupo C

O Corinthians jogou o necessário e venceu o Ituano por 1 a 0 nesta quarta-feira, fora de casa, pela rodada final da fase de grupos do Campeonato Paulista. O resultado garantiu o alvinegro na liderança do Grupo C.

Danilo Avelar, mais uma vez, garantiu o triunfo - ele já havia salvado o time na vitória sobre o Palmeiras e sobre o Oeste. Foi o quarto gol dele na temporada, vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Gustagol, que tem sete. O confronto também foi comemorativo para o goleiro Cássio. Ele completou 400 jogos com a camisa do Corinthians.

Antes da partida, no vestiário, recebeu uma camisa com o número e uma placa de agradecimento entregue pelo diretor de futebol, Duilio Monteiro Alves. Em campo, ele precisou trabalhar e salvou a equipe por pelo menos quatro vezes.

O Corinthians volta a campo agora no final de semana, quando visitará a Ferroviária no jogo de ida das quartas de final. A volta será no meio da semana. A Ferroviária terminou em segundo lugar no grupo depois de empatar também nesta quarta-feira com o Novorizontino por 1 a 1. A Federação Paulista confirmará a data e locais das partidas em evento nesta quinta-feira.

Carille mexeu bastante na equipe de olho próxima fase e o time demorou um pouco para se encontrar em campo. O duelo, equilibrado, começou truncado, com as equipes em dificuldade de avançar da intermediária.

O Corinthians acertou a trave por duas vezes em lances de bola parada que saíram dos pés de Jadson. Danilo Avelar carimbou o poste pela primeira vez e, na sobra, Henrique, com o gol livre, escorou para fora. O zagueiro tentou se redimir logo depois e, de cabeça, também ficou no quase.

O Ituano não se intimidou e respondeu também com duas boas oportunidades. Cássio espalmou chute de Paulinho Dias, que aproveitou saída errada de Richard. Depois, no reflexo, mandou defendeu cabeceio de Ramon.

Boselli entrou como titular em seu quarto jogo consecutivo, mas mais uma vez, teve atuação discreto. Com 15 minutos do segundo tempo, sentiu dores no joelho e esquerdo e deu lugar a Vagner Love. Cássio seguia trabalhando em seu jogo comemorativo e salvou mais duas vezes em chutes de longa distância.

O gol saiu somente após a entrada de Pedrinho. Ele cruzou a bola na medida para Danilo Avelar, que cabeceou para as redes. O Ituano tentou esboçar uma pressão nos minutos finais. Mas o Corinthians se fechou e fechou a participação na fase de grupos com a vitória e a liderança de sua chave.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 0 X 1 CORINTHIANS

ITUANO - Pegorari; Choco, Mateus Silva, Ricardo Silva e Peri; Paulinho Dias (Bassani), Marcos Serrato e Corrêa; Martinelli, Ramon (Gui Mendes) e Morato (Claudinho). Técnico: Vinícius Bergantin.

CORINTHIANS - Cássio; Michel Macedo, Henrique, Marllon e Danilo Avelar; Ralf, Richard, Ramiro (Pedrinho) e Jadson (Fabrício Oya); Boselli (Vagner Love) e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

GOL - Danilo Avelar, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS - Morato e Ramon (Ituano). Avelar e Pedrinho (Corinthians).

PÚBLICO - 7.146 pagantes.

RENDA - R$ 316.440,00

LOCAL - Estádio Doutor Novelli Junior, em Itu.