No jogo do desespero, Coritiba luta para deixar lanterna No duelo entre os dois últimos colocados do Brasileirão, o lanterna Coritiba recebe o Flamengo neste domingo, a partir das 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 15ª rodada do campeonato. E o time paranaense aposta no fator casa para ganhar o confronto direto e ultrapassar o rival - a diferença entre eles é de apenas um ponto (13 a 12).