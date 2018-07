No 'limite da desvantagem', Palmeiras tenta manter vivo sonho do título

A campanha irregular, a boa fase do rival e a chance do encontro no clássico desta quarta-feira, no Allianz Parque, deixam o Palmeiras no limite para enfrentar o líder invicto do Campeonato Brasileiro, o Corinthians. Em caso de derrota, o Alviverde terá de reverter uma desvantagem inédita na história dos pontos corridos para reagir e buscar o título.

A diferença de 13 pontos entre os dois adversários do jogo no Allianz Parque é a maior que um time conseguiu reverter para o líder. A reviravolta teve como vítima exatamente o Palmeiras, em 2009. Na 21ª rodada daquele ano o time tinha essa larga diferença para o Flamengo, o então 13º lugar, mas, como perdeu cinco partidas nas últimas rodadas, permitiu ao time carioca reagir e garantir o título.

"Temos de valorizar a oportunidade de construir um outro momento no campeonato. Não tem de ser só no jogo de sábado ou de domingo. A partida é esta", disse o atacante Willian, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols.

O elenco tem se mobilizado para enfrentar o rival invicto, pois considera o clássico como a chance ideal para não viver um novo momento de instabilidade. Como o Palmeiras está em desvantagem nas oitavas de final da Copa Libertadores com o Barcelona e empatou em casa o primeiro confronto pelas quartas de final da Copa Brasil com o Cruzeiro, teme que um revés contra o Corinthians gere uma crise no ambiente nas próximas semanas.

"É a nossa oportunidade de se aproximar da segunda posição e não deixar o Corinthians se distanciar. Se conseguirmos vencer, isso automaticamente vai gerar confiança", afirmou Willian, campeão brasileiro pelo rival em 2011.

Após perder por 3 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, o Palmeiras chegou à quinta derrota neste Brasileiro. O número também serve como alerta, pois no ano passado, quando foi campeão, a equipe perdeu somente seis vezes em 38 rodadas.

RETORNOS

Para dar mais otimismo ao técnico Cuca, o Palmeiras teve nesta segunda-feira o retorno do meia Guerra. O venezuelano passou os últimos afastado do clube para acompanhar a recuperação do filho, Assael, de três anos, que se afogou na piscina de casa.

Assael já deixou a UTI e foi para o quarto. Guerra se reapresentou e participou da atividade, assim como o atacante Borja. O colombiano ficou fora da partida em Belo Horizonte no último domingo para tratar de uma inflamação intestinal. Até ontem, o clube vendeu 36 mil ingressos para o clássico.