No Liverpool, Jürgen Klopp reencontra Borussia Dortmund

No comando do Liverpool, Jürgen Klopp reencontrará o Borussia Dortmund menos de um ano depois de ter deixado o clube alemão. O sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, determinou o confronto entre as duas equipes pelas quartas de final da Liga Europa. O time inglês decidirá a vaga em casa, no dia 14 de abril.

Klopp alcançou projeção internacional ao recolocar o Dortmund no topo na Alemanha, com destaque para os títulos nacionais nas temporadas 2010/11 e 2011/12. Em busca de seu primeiro troféu da Liga Europa, o técnico terá de deixar o antigo clube pelo caminho.

Atual campeão, o Sevilla fará um confronto espanhol com o Atlhetic Bilbao. O Villarreal tentará a classificação para as semifinais diante do checo Sparta Praga, enquanto Braga e Shakhtar Donetsk medirão forças em um duelo repleto de brasileiros.

Os confrontos das quartas de final serão disputados nos dias 7 (ida) e 14 de abril (volta). O campeão será conhecido no dia 18 de maio, no St. Jakob-Park, na Suíça.

Confira os jogos das quartas de final da Liga Europa:

Braga x Shakhtar Donetsk

Villarreal x Sparta Praga

Athletic Bilbao x Sevilla

Borussia Dortmund x Liverpool